السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عمرو هندي: مبادرة منتدى شباب العالم تتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان " شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي تدعو كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، تأكيد على الدور المحورى الذى يلعبه المنتدى فى القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

txt

اقتصادية النواب: نجاح مصر لاتفاق هدنة بقطاع غزة يؤكد مكانتها

txt

نويصر: كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

وتابع هندى:" منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذى تبذله الدولة المصرية سياسيا وإنسانيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير ، واليوم يعلن منتدى شباب العالم فى رسالة هامة وقوية للعالم الدور الكبير الذى يلعبه الشباب فى هذا الصدد، ومن ثم هذه التحركات تعزز الفرصة لتحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤية الدولة المصرية لوقف إطلاق النار.

 

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن هذه التحركات جميعها تقود المجتمع الدولى إلى ضرورة القيام بالدور المنوط به، وأن حالة الصمت الغريب حيال هذه الأزمة والحرب القائمة فى قطاع غزة أمر مرفوض، ومن ثم كل هذه التحركات تساهم وتدعم خطوات الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب من ضرورة وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المنطقة وعدم الانجراف لتصبح منطقة نزاع كبيرة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال حل الدولتين.

مواد متعلقة

بكري من مجلس النواب: "الشعب المصري مولع فلتذهب اتفاقية كامب ديفيد إلى الجحيم"

جبالي: موقف "النواب" في دعم القضية الفلسطينية يتماشى مع رؤية الدولة

اقتصادية النواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري

نشرة أخبار التوك شو.. مجلس النواب يناقش منع تهجير أهالي غزة لسيناء

عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

رئيس جامعة سوهاج يناقش بمجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي

الجريدة الورقية