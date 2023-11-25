تراجع اللومنيوم وانتهاء بورصة المعادن الأسبوعية بنيويورك

قامت بورصة أسعار المعادن الثمينة باختتام نشاطها الأسبوعي ببورصة نيويورك أمس الجمعة، لتشهد حالة من الصعود، بينما تباينت أسعار المعادن الصناعية، بنهاية تداولات الأمس.

وتباينت القيمة السعرية للمعادن الصناعية في بورصة لندن، عند نهاية تعاملات الأسبوع، في حينه سجلت أسعار الألومنيوم نحو 2216 دولارًا للطن، في ختام تداولات الأسبوع، بنسبة تراجع نحو 0.38%، كما جاء سعر النحاس يتراوح نحو 8429 دولارًا للطن، مرتفعًا بمقدار 0.23%.

المعادن الثمينة

وجاء سعر النيكل ليسجل نحو 16138 دولارًا للطن وذلك عند انتهاء جلسات البورصة الاسبوعي، ليسجل تراجعًا بنسبة 2.89%، كما جاء سعر القصدير منخفضًا بنسبة 2.42% ليسجل نحو 23884 دولارًا للطن، فيما وصل سعر الزنك إلى نحو 2554 دولارًا للطن، بعد ارتفاعه بنسبة 0.63%، خلال نهاية تداولات أمس الجمعة.

سعر الذهب والفضة

وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة في بورصة نيويورك؛ فقد اختتمت التداولات الأسبوعية على صعود، إذ أنهى سعر الذهب الفوري التسوية الأسبوعية، مرتفعًا بنحو 0.47% عند 2002.28 دولار للأونصة، وصعد سعر الفضة إلى 24.34 دولار للأونصة، بنسبة صعود قدرها 2.85%، بنهاية تعاملات الأسبوع.