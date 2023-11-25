الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.