القبض على مزارع مطلوب في 111 حكم قضائي

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنيا، أسوان، الأقصر"، تكثيف جهوده؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كلٍ من: (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 111 حكم قضائى.

فيما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 61 حكم قضائى.

كما ألقت قوات الشرطة، القبض على عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام قضائية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين، في مشاجرة بينهما لسرقته.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يسير في أحد شوارع مدينة نصر، عندما شاهد المجني عليه وهو يسير بمفرده، ففكر في سرقته.

وأضاف المتهم أنه اقترب من المجني عليه وحاول أخذ متعلقاته وهاتفه بالقوة، إلا أن الأخير رفض وقاومه.

وتابع المتهم أنه نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها حجرا كبيرا ومطرقة حديدية، وانهال بها على رأس المجني عليه، ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه أثناء قيامه بسرقته، وتولت النيابة العامة التحقيق