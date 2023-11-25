هربته لزوجها.. المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتها هيروين في المطار

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهمة "ا.م.ر "، لما أسند إليها من حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيريون، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار حسام نزيه محمد، والمستشار محمد منير طاهر، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

حملت القضية، برقم 3674 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وترجع بدايتها إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مطار برج العرب يفيد بضبط المتهمة، وبحوزتها مواد مخدرة داخل ملابسها، بصالة مطار برج العرب.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء متابعة دخول الركاب المسافرين بصالة السفر، وعند مرور المتهمة " ا.م.ر" ربة منزل، من البوابة المعدنية صدرت إشارات ضوئية تدل على وجود أجسام مخالفة، وتفتيشها من قبل إحدى الشرطيات، تبين وجود حافظة أسفل ملابسها، وبسؤالها عن ذلك بدت عليها علامات الشك والريبة،

وبتفتيشها تبين حيازتها حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها على 4 لفافات بلاستيكية، بداخل كل منها مخدر الهيروين.

بمواجهتها أقرت بحيازتها تلك المواد بقصد تهريبها لزوجها لتعاطيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.

وفي سياق منفصل توفى 4 طلاب، وأصيب 10 آخرين إثر انقلاب سيارة فى الترعة بمحافظة أسيوط وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد من الأهالي بانقلاب سيارة تقل عددا من الطلبة بالترعة بقرية صنبو التابع تابعة لمركز شرطة ديروط.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 طلاب وإصابة 10 آخرين من مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.