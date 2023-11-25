السبت 25 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية.. شاهد

الأنبا مقار وكهنة
الأنبا مقار وكهنة الشرقية

شهد نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، اليوم السبت، السيامة الكهنوتية لكاهنين والترقية لقمص بالإيبارشية عقب أداء القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة.

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البابا تواضروس يشهد سيامات وترقيات كهنوتية اليوم.. تفاصيل

 

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أولى فعاليات صوم الميلاد المجيد غدًا

تخللت الفعاليات إقامة "صلاة الصلح" والتي  قام  بعد الانتهاء من مراسمها الروحية بسيامة كاهنين عامين على الإيبارشية، ورسامة القمص أمونيوس على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفاقوس.

الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية

وعقد نيافته اجتمعًا بالآباء كهنة الإيبارشية، ناقش خلاله العديد من الأمور الروحية والإدارية، وأكد نيافته على ضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة.

الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية
الأنبا مقار يشهد سيامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية الشرقية

يستعد  الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة المقبلة لبدء صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ غدا الأحد لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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