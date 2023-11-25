البابا تواضروس يشهد سيامات وترقيات كهنوتية اليوم.. تفاصيل

يشهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البوم السبت، فعاليات السيامة والترقية الكهنوتية كوكبة كبيرة من آباء الكنيسة بمختلف الايبارشيات ذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

يتخلل طقس السيامة تطبيق الطقوس الارثوذكسيه المتمثلة في رفع البخور والتسابيح الخاصة وترديد بعد القراءات المتعلقة بخصوصية الرسامة الكهنوتية بحضور رموز الكنيسة القبطية.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء ترقية عدد من الآباء الأساقفة الي رتبة المطارنة، والاباء القساوسة الي القمامة وقرابة ٢٠ أبا كاهناً لخدمة مذابح الكنائس بقطاعات مختلفة.



يستعد الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة المقبلة لبدء صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ غدا الأحد لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.