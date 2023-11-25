السبت 25 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أولى فعاليات صوم الميلاد المجيد غدًا

صوم الميلاد المجيد
صوم الميلاد المجيد

يصادف غداً الأحد الموافق ١٦ هاتور حسب التقويم القبطي، اولى ايام فترة صوم الميلاد المجيد الذي يستغرق ٤٣ يوماً ويستمر حتى احتفالية عيد الميلاد  ٧ يناير القادم. 

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يمتنع الأقباط خلال هذا الصوم عن تناول اللحوم والالبان مكتفين بالاسماك والأطعمة النباتية ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

تقام في تلك الفترة نهضة خاصة تضم عدد من القداسات والعظات الروحية اليومية في مختلف الايبارشيات .

يأتي هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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