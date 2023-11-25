نقيب «بيطريين» الإسكندرية تؤكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، إن النقابة قامت مؤخرا بتقديم ٦ قروض بإجمالى ١٢٠ ألف جنيه دون فوائد أو مصاريف إدارية يقسم بقيمة ٢٠ ألف جنيه لكل مستفيد وهم ٢ من الشباب و٢ من الأسر و٢ من الزمالة وتسدد على ١٢ شهراً.

وأضافت نقيب البيطريين بالإسكندرية أن النقابة تقوم حالياً بتجهيز نادى البيطريين وتبلغ مساحته ١٢٠٠ متر بمنطقة كفر عبده وذلك لخدمة الأعضاء، كما نتواصل حالياً مع بنك الدم وبنك الطعام لتقديم مساعدات لأهالى غزة.

وأشارت إلى أن النقابة تستعد للانتخابات الرئاسية بتوفير أتوبيسات للأطباء لنقلهم إلى مقراتهم الانتخابية، ونؤكد أهمية مشاركة الأطباء فى الانتخابات، كما نستعد حالياً بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى لتنظيم قوافل طبية لمواجهة مرض الحمى القلاعية الذى ينشط فى تلك الفترة.