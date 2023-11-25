السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال والحزم.. والأهلي ضد الشباب أبرز مباريات الدوري السعودي اليوم

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تستكمل اليوم، باقي مباريات الجولة الثالثة عشر بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين،للموسم الحالي 2023 ـ 2024، إذ سنكون على موعد مع 5 مباريات هامة أبرزها الهلال والحزم، وأهلي جدة ضد الشباب، وترصد إليكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم بدوري روشن.

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مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

تقام  مباراة الحزم والهلال في الجولة الثالثة عشر بمسابقة الدوري السعودي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت السعودية عبر قناة  SSC HD

كما يلتقيث فريق ضمك ونظيره أبها بذات الجولة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ، التاسعة بتوقيت السعودية عبر قناة  SSC HD
وبتقابل فريقا الوحدة والخليج ، فيما يواجه الأهلي والشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شبكة قنوات   SSC HD

وتقام في نفس التوقيت مباراة الفتح والفيحاء بالجولة الـ 13 من دوري روشن عبر  قناة  SSC HD

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