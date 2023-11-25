وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء مجلس ادارة FASU

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية وذلك علي هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا والمعرض الدولي للرياضة الأفريقية وجوائز UCSA الرياضية الأفريقية والجمعية العامة الانتخابية لاتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.

وخلال اللقاء تم متابعة قرارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية التي تمت خلال اجتماع القاهرة في ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٣، كما تم تحديد مقر مكتب رئيس الاتحاد الافريقي بالقاهرة واتخاذ الاجراءات المالية والادارية في ذلك .

كما تابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضات الجامعية، اجراءات اعتماد خطة الاتحاد والانشطة الجديدة تطبيقا للرؤية التطويريه التي وضعت وتم الموافقة عليها.

كما تم الاتفاق علي انشاء لجنة التطوير واسناد تنظيمها الي أ.د. كمال درويش رئيس اللجنة العلمية لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الجمعية الافريقية لعلوم الرياضة.

حضر اللقاء أ. د كمال درويش رئيس اللجنة العلمية وزارة الشباب والرياضة، بينينا كابنجي - أمين عام الاتحاد، د. عرفة سلامة أمين عام الاتحاد الرياضي الجامعي المصري، أ.د أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية وعضو الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.