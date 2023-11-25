كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مبارياته، للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة.



التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

فى خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، في مستهل مشوار الأحمر للدفاع عن لقبه الأفريقي.

