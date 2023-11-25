أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية بمساجد إدارة إطسا

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، قافلة دعوية كبرى إلى إدارة أوقاف إطسا شرق شملت افتتاح مسجد الرحمن.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التثقيفي، ومقارئ الأئمة وجمهور المسجد.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ فتحي جاد الرب مسئول الإرشاد بالمديرية، وفضيلة الشيخ أيمن محمد مدير أوقاف إدارة إطسا شرق، وفضيلة الشيخ أحمد عبداللطيف مدير إدارة أوقاف إطسا غرب، ولفيف من أئمة الأوقاف والعلماء، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان:" القوة والثبات في مواجهة التحديات".

العلماء: المؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لاتزعزعه المحن

وخلال القافلة أكد العلماء أن المؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ (عز وجل) مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ"، وأن المؤمن الحقيقي ثقته في الله (عز وجل) ثم في نفسه كبيرة؛ لأن له إحدى الحسنيين أو كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه في الدنيا، وإما تحقيق ما يريده مدخرًا عند الله (عز وجل) يوم القيامة، أو الأمرين كليهما، حيث يقول سبحانه: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ}، كما أنه يدرك أن الحياة قائمة على الامتحان والابتلاء، حيث يقول الحق سبحانه: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}، ويقول سبحانه: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ}، ويقول تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ}، ويقول تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * ‌فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}.