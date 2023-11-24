لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في اصطدام بين سيارة تاكسي وسيارة ربع نقل خاص طريق مطروح النجيلة، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى النجيلة المركزي عن طريق سيارات الإسعاف.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في اصطدام بين سيارتين بمطروح

وقد استقبلت مستشفى النجلية المركزي ، جثث 3 أشخاص مجهولين الهوية، تم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى واستقبل المصابين، وهم كل من ريم عباس إبراهيم، صقر قاسي سحيل، علام عيسى محمد، عمرو عيسى محمد، محمود عبد العزيز بسطويسي، وطفلة مجهولة الهوية، ويعانون من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وجرح قطعي بالجبهة، ويتلقون العلاج تحت إشراف أطباء المستشفى.

تم عمل المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة

إصابة 12 شخص في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص على الطريق السياحي ببحيرة قارون

كما تعرض 12 شخصا للاصابة ، في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص على الطريق السياحي ببحيرة قارون ، بدائرة مركز شرطة ابشواي بالفيوم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بالفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، يفيد إصابة 12 شخصا بكسور وجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي، لبحيرة قارون بدائرة المركز وذلك بسبب السرعه الذائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والتوك توك فاصطدما ببعضهما ما نتج عنه إصابة 12 شخصا.

وعلى الفور انتقل قوات الشرطة ومرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 8 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إن المصابين أصيبوا بكسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وكدمات وسحجات فيما تم رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الحالات واجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.