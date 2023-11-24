لقي شخص أنفاسه الأخيرة، وأصيب 5 آخرين بينهما طفلان في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن الجديدة في المنصورة الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالمنصورة:

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الأمن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وجري نقل المصابين إلي مستشفي جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبيَّنَ مصرع "أشرف يوسف عزيز، 50 عامًا، متأثرًا بإصابته، كما أصيب في الحادث دينا فايز سعيد، 20 عامًا، جونيور راضي سمير، عمره عام، ميمي سعد عزيز، 40 عامًا، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عامًا، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، ومقيمين جميعًا بمحافظة كفر الشيخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 6 أشخاص بسبب انقلاب سيارة ربع نقل:

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

فور تلقِّى البلاغ أعلى طريق الفيوم الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبيَّنَ من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 6 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

مصرع 5 أشخاص وإصابة شخص في رحلة البحث عن الآثار بأسوان:

كما لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأصيب شخص آخر بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بعد انهيار مغارة عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار.

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز إدفو يفيد بمصرع 5 أشخاص وإصابة شخص آخر أثناء قيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار وانهارت عليهم المغارة مكان الحفر.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصاب إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث للتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.