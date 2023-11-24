ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخص بينما إصابة 5 اخرين من بينهما طفلين، نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن الجديدة بالمنصورة الجديدة وجري نقل المصابين الي مستشفى جمصه المركزي

كان قد تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً الي اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصه وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم

وبالفحص تبين مصرع "أشرف يوسف عزيز، 50 عاماً" ، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث كلا من "دينا فايز سعيد، 20 عاماً"، "جونيور راضي سمير، عمره عام"، "ميمي سعد عزيز، 40 عاماً"، "وفاء إبراهيم عزيز، 26 عاماً"، "مريم شريف مسعد، عمرها عامين"، ومقيمين جميعاً بمحافظة كفر الشيخ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات