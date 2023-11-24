سامي النجعي يمنح النصر التقدم أمام الأخدود في الشوط الأول

الدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النصر علي الأخدود بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي تقام حاليًا بالجولة الرابعة عشر والمقامة علي ملعب جامعة الملك سعود.

استطاع لاعبو النصر فى احراز هدف التقدم عن طريق اللاعب سامي النجعي ليمنح التقدم للعالمى في الدقيقة 16 من أحداثالشوط الأول من المباراة.

تشكيل النصر السعودي أمام الأخدود في الدوري

في حراسة المرمي: النجار

في خط الدفاع: الغنام، العمري، أل فتيل، تيليس

في خط الوسط: فوفانا، النجعي، أوتافيو

في الهجوم: تاليسكا، غريب، رونالدو

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.