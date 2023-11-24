وزير الرياضة يطمئن على حالة لاعب منتخب مصر للدراجات إثر إصابته بالوجه

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي حالة اللاعب أحمد سعيد صلاح لاعب منتخب مصر للدراجات، بعد تعرضه للإصابة في الوجه أثناء مشاركته مع المنتخب بالبطولة العربية للدراجات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وحدة الرعاية الطبية للرياضيين بالوزارة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وعلي الفور تم نقل اللاعب إلي مركز المقاولين الطبي وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وكذا إجراء الفحوصات الطبية له.

وتم عرض الفحوصات والأشعة علي اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وأفاد السادة المتخصصين من أساتذة كليات الطب في كافة التخصصات الطبية بان الحالة مستقرة والفحوصات سليمة وسيتم المتابعة الطبية مع اللاعب وعمل اللازم.