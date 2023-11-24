لغتنا العربية جذور هويتنا (21)

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 07:59 م 11/24/2023 7:59:30 PM

فى مسيرة الحضارة العربية بلسان عربى مبين انتشر نورها فأضاءت ظلمات العصور الوسطى، كما قدمنا؛ فكان الناطق باللغة العربية غير عربى، ومع هذا تفوق على بعض أبناء اللغة العربية فى فقهها، وفى التأليف فيها، وجرت اللغة العربية على ألسنتهم فى آفاق العالم من خلال مؤلفاتهم، واختراعاتهم وابتكاراتهم، ومن خلال إبداعات هؤلاء العلماء المسلمين- غير العرب- حملت اللغة العربية مشعل الحضارة على أيديهم، ومن هؤلاء على سبيل المثال:

الأصفهانى، الراغب، الحسين بن محمد (ت 502هـ/1108م)، المفسر واللغوى ولد فى أصفهان، وأبوعلى الفارسى (ت987هـ) المولود فى (فسا) فى إيران، والفيروزبادى، أبوطاهر(729ـ817هـ/ 1329ـ1414م) المولود بكارزين قرب شيراز، وفيروزاباد مدينة فى إيران، وهى قاعدة إقليم شهرستان، ومعناها مدينة الانتصار، والهمذانى، «بديع الزمان» (968م) ولد بهمذان، وانتقل إلى خراسان وجرجان ونيسابور، ثم استقر فى هراة.

وفى الرى ولد الرازى، أبوبكر(864ـ932م)، جالينوس العرب، أو طبيب المسلمين، ومدبر البيمارستانات، والرازى، أحمد بن محمد الكنانى (ت 344هـ/955م)، المؤرخ الأندلسى، والرازى، فخر الدين (ت 606هـ/1210م) المفسر. ولد بالرى وتوفى بهراة، والرازى، قطب الدين (ت 766هـ/1365م) عالم الحكمة والمنطق، والرازى، محمد بن موسى الكنانى (ت273هـ/886م) المؤرخ الأندلسى، والبخارى، محمد بن إسماعيل (194ـ256هـ/ 810-870م) المحدث الحافظ الفقيه المؤرخ ولد فى بخارى وتوفى فى خزتك (سمرقند)، وزار خراسان، وخرداذبة، عبيد الله بن أحمد (820ـ 913م) صاحب المسالك والممالك، فارسى، ومن أهل خراسان الخوارزمى، محمد بن أحمد (ت997م)، والسكاكى، يوسف بن أبى بكر الخوارزمى (1160-1228م) البلاغى الكبير، وصاحب كتاب مفتاح العلوم، والخوارزمى، محمد بن موسى (ت849م) عالم الرياضيات، ومن مصنفاته الجبر والمقابلة، والسمرقندى، أبوالقاسم، الليثى (ت بعد 888هـ/1483م) الفقيه الأديب، وهى مدينة فى أوزبكستان، والسمرقندى، إمام الهدى، نصر أبوالليث( قيل 373هـ/93م)، والسمرقندى، شمس الدين (ت نحو 1291م)، العالم المنطقى الفلكى الأديب، والسمرقندى، علاء الدين محمد (ت 553هـ/1158م) الفقيه، والسمرقندى، نجيب الدين أبوحامد، الطبيب المعاصر لفخر الدين الرازى، والبذخشى، محمد (ت922هـ/1516م) الأصولى الباحث فى العلوم العقلى، ولد فى بذخشان فى جمهورية تادكيستان، والفارابى (ت 950هـ) نسبة إلى فاراب فى تركستان، والجرجانى، عبدالقاهر(ت 1078م) لغوى وبلاغى ومفسر، من جرجان فى إيران، والجرجانى، القاضى، أبوالحسن( 948-1001م) الشاعر والناقد صاحب (الوساطة) من جرجان، الجرجانى، على بن محمد (1339ـ 1413م) المتكلم الفيلسوف من جرجان، علم فى شيراز، والاسفزازى، المظفر بن إسماعيل(ت نحو 987م)، الفلكى المهندس عاصر عمر الخيام، اشتغل فى الرصد، وفى صنع الحيل، أو الآليات، وصنع ميزاناً للغبار فى النقود، والفرغانى، أبوالعباس أحمد، الذى قاس النيل سنة 861م، وله جوامع علم النجوم والحركات السماوية عن اللاتينية، وله الكامل فى الاسطرلاب، والفرغانى، على بن عثمان (ت 569هـ/1173م)، الفقيه، نسبة إلى فرغانة فى جمهوريات أزبكستان وتاجيكستان، وفتحها العرب سنة 712م.

ونضرب مثلا بإقليم من الأقاليم، حيث انتمى إلى سمرقند فى أوزبكستان كثير من العلماء، كما أشرنا، منهم:

السمرقندى، أبوالقاسم (ت بعد 888هـ/1483م)، وإمام الهدى، أبوالليث (ت373هـ/983م)، وغيرهما، والغافقى، والسرخسى، محمد بن أحمد بن أبى سهل، شمس الأئمة (ت نحو 490هـ/1097م)، الفقيه نسبة إلى سرخس على الحدود الإيرانية الروسية، الخوارزمى أبوبكر( 928ـ 993م)، اللغوى النسابة، والخوارزمى، محمد بن أحمد الكاتب( ت 997م)، العالم من أهل خراسان، والخوارزمى، محمد بن موسى( ت849م)، أحد منجمى إلمامون، وأخذ عن الهند والفرس فى علم الرياضيات، والجبر والمقابلة ونشط فى مدرسة نيسابور، وخوارزم من بلاد الفرس، والقلصادى، أبوالحسن(1410- 1486م)، الرياضى الذى ولد فى بسطة بغرناطة، وتوفى فى باجة بإفريقيا، ومن مدينة سماونة فى تركيا، كان منها: قاضى سماونة، ابن محمود( ت نحو 823هـ/1420هـ)، ولد بقلعة سماونة فى تركيا، وتوفى قاضمير، قاضى مير حسن ( 904هـ/1498م) فى عراة، وله مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب، ترجمه إبراهيم الحاقلانى إلى اللاتينية 1641م، ومن إيران كان قاضى زادة، موسى بن محمد( ت نحو825هـ/1422م) عالم الرياضيات والفلك والحكمة، نشأ فى يروسة، طلب العلم فى إيران، وسافر إلى خراسان، وكان الرومى: قاضى زادة، أحمد الأدرندى الرومى (ت 988هـ/ 1580م) الذى نشأ فى أدرنه، وتوفى فى القسطنطينية، والمقريزى (766ـ845هـ/ 1364ـ1442م).

عضو المجمع العلمى المصرى، وأستاذ النقد الأدبى بجامعة عين شمس.