موجة جديدة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبار من الغد

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة المقبلة موضحة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الانحاء اعتبارا من غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلاً عن تأثر البلاد بنشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

ويشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.