الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب شاب، اليوم الإثنين، بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس وفقا ل"وفا". 

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وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى.

وكان اربعة شبان، قد أصيبوا فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة.

وافادت مراسلتنا بأن المواجهات مع قوات الاحتلال داخل المخيم تجددت صباح اليوم، بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في احدى البنايات،  بعد انسحابها من المخيم بعد اقتحام استمر خمس ساعات .

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