إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

أصيب شاب، اليوم الإثنين، بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى.

وكان اربعة شبان، قد أصيبوا فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة.

وافادت مراسلتنا بأن المواجهات مع قوات الاحتلال داخل المخيم تجددت صباح اليوم، بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في احدى البنايات، بعد انسحابها من المخيم بعد اقتحام استمر خمس ساعات .