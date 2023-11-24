القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في مجال التمريض

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (4 أشخاص - لـ3 منهم معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض.

وذلك طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو إعتماد من الجهات المعنية المختصة كائنتان بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للإستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومى والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما - عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية - عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " - 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين")، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.