وصول رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح

وصل كل من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى معبر رفح البري؛ تزامنا مع الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح اليوم الجمعة، على الأراضي الفلسطينية، وفقا لقناة (إكسترا نيوز).

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات مشتركة بقصر الاتحادية في وقت سابق من اليوم مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دخلت 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، كما وصل 20 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.



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