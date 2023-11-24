إجلاء 750 روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن عدد المواطنين الروس وأفراد أسرهم، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، بلغ منذ بدء عمليات الإجلاء 750 شخصا.

وقال مدير إدارة سياسة المعلومات بوزارة الطوارئ الروسية رومان أوخوتينكو للصحفيين اليوم الجمعة- "لقد وصلت اليوم الطائرة السابعة من القاهرة إلى مطار "دوموديدوفو" بالعاصمة موسكو وعلى متنها 103 أشخاص بينهم 47 طفلًا.

وأضاف: "وصل إلى روسيا 656 شخصا منذ بدء عمليات الإجلاء، حيث بلغ عدد المواطنين الروس الذين عبروا معبر رفح 750 شخصا.

وتابع أوخوتينكو: "أن 101 مواطن روسي عبروا معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية ويتوجهون حاليا إلى القاهرة"، مشيرا إلى أن عدد طلبات الإجلاء المقدمة من المواطنين الروس في قطاع غزة إلى وزارة الطوارئ الروسية ارتفع إلى 909 طلبات.

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