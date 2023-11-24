الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

دخلت 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، كما وصل 20 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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الحرب على غزة أصابت ساحة الغناء المصرى بشلل تام

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الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

وذكرت القناة في نبا عاجل، أن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة دفعة واحدة.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

السيوف الحديدية

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية،  وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.

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