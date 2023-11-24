دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

دخلت 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، كما وصل 20 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت القناة في نبا عاجل، أن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة دفعة واحدة.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

السيوف الحديدية

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.