الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فيديو لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن الدامون تمهيدًا للإفراج عنهم

حافلات نقل الأسرى
حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين

أنهت سلطات السجون الإسرائيلية إجراءات الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر من سجن الدامون مقابل 13 من المحتجزين لدى حركة حماس، فيما تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم.

 

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ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وقال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس إن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).

وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس منذ هجومها الدامي على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال فارس لرويترز: "المفروض أن يستلم الصليب الأحمر الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته".

 

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