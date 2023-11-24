الأوضاع في غزة بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.. صور

شهد قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عودة نازحين إلى منازلهم بعد أن لجأوا لمناطق أخرى هربا من الضربات الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ردا على الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل، ويأتي ذلك بعد بدء سريان الهدنة.

ودخلت الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل إلى حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة، (05:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين الساعة الرابعة عصرا.

وسبق الهدنة سلسلة غارات إسرائيلية على أماكن متفرقة في قطاع غزة، أوقعت عددا من الشهداء والجرحى.

وللمرة الأولى منذ 48 يوما يسود القطاع الهدوء، حيث توقفت غارات الاحتلال الإسرائيلي فوق سماء المدينة، وكذلك توقف القصف المدفعي مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حماس وإسرائيل إلى حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.

وبدأ المواطنون في مدينة رفح بالتجول والتحرك داخل المدينة والتوجه إلى الأسواق وزيارة بعضهم البعض للاطمئنان على أقاربهم وأصدقائهم، خاصة أن الغارات والقصف لم يتوقف منذ بدء العدوان على القطاع.

شمال غزة منطقة حرب خطيرة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

وتسري الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ 6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

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