رغم الهدنة.. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخر في غزة

على الرغم من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، فإن أصوات الرصاص سمعت شمالاً، حيث اُسشتهد 3 فلسطينيين وأُصيب 15 آخر برصاص الاحتال الإسرائيلي.

فقد نفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده ومنع نازحي القطاع من العودة إلى منازلهم، معلنا الشمال "منطقة حرب".

وبينما حاول الأهالي العودة، أطلقت القناصة الرصاص باتجاههم ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخر تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقا لوكالة "رويترز".

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، ببدء عودة عشرات العائلات إلى بيوتهم مع دخول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، عاد نازحون إلى بيوتهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ.

كما ذهب فلسطينيون لتفقد منازلهم المدمرة في خزاعة شرق خانيونس.

أتى هذا بعدما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات طالب فيها الفلسطينيين بعدم التوجه شمالا لأنها "مناطق حرب".

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الهدنة.

وقال أدرعي إن الحرب في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، وإن تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت.

بدء سريان الهدنة في غزة

يشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها، الأربعاء، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، لإطلاق سراح أسرى في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دخلت حيز التنفيذ، الجمعة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة (05.00 بتوقيت غرينتش)، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14.00 بتوقيت غرينتش) الجمعة.

كما سيكون عدد المفرج عنهم 13، يتوزعون بين نساء وأطفال.

وكانت حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجومًا مباغتًا تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص. كما اتخذت الحركة في الهجوم 240 رهينة، بينهم أجانب، اقتادتهم إلى داخل غزة.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 14854 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

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