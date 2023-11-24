5 منتخبات لم تعرف الخسارة في عام 2023

شهد عام 2023 تمكن 5 منتخبات في تجنب الخسارة سواء علي الصعيد الرسمي أو الودي، ويأتي علي رأسها منتخب الجزائر من أفريقيا، و كولومبيا من أمريكا الجنوبية، بخلاف الثلاثي الأوروبي البرتغال وإنجلترا وبلجيكا.

ويعد المنتخب الجزائري الوحيد من أفريقيا والعالم العربي، الذي لم يخسر في العام الجاري بعدما حقق 7 انتصارات و3 تعادلات في 10 مواجهات على كافة الأصعدة.

وفازت الجزائر بقيادة نجمها رياض محرز في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بنتائج 2-1 و1-0 على النيجر و2-1 علي أوغندا وتعادلت بدون اهداف مع تنزانيا.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 انتصر منتخب "الخضر" 3-1 على الصومال و2- صفر علي موزمبيق.. ولعب 4 وديات في 2023، تعادل خلالها 1-1 مع تونس ومصر، وهزم السنغال بهدف دون رد وكاب فيردي 5-1.

ويعد منتخب كولومبيا الفريق اللاتيني الوحيد الذي لم يخسر خلال العام الجاري بعد تعرض الأرجنتين بطلة العالم وأمريكا الجنوبية للسقوط، وكذلك البرازيل.

وخاض منتخب كولومبيا هذا العام 11 مباراة بين الرسمي والودي، فاز في 6 منها 2-1 على اليابان و1- صفر علي العراق و2-صفر على ألمانيا، وحسم التعادل السلبي مباراة كولومبيا مع أمريكا والتعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية وكلها بشكل .

و في تصفيات كأس العالم 2026 فاز منتخب كولومبيا على فنزويلا بهدف نظيف وعلي باراجواي والبرازيل 2-1 وتعادل مع تشيلي والإكوادور بدون اهداف ومع أوروجواي بهدفين لكل فريق.

ولم يتلق المنتخب الإنجليزي أي هزيمة خلال هذا العام حيث خاض 10 مباريات فاز فيها جميعا باستثناء تعادلين بنتيجة 1-1 مع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وخاض منتخب البرتغال 10 مباريات في 2023 كلها في تصفيات كأس أمم أوروبا فاز بها جميعاً ، كما تواجد منتخب بلجيكا في قائمة اللا هزيمة ، حيث خاض 10 مباريات فاز بها منها 8 رسمية ومباراتين وديتين.