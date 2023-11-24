اليوم..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما الغانى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في أفتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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وكان الأهلي تُوج بلقب الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره ميدياما الغاني مساء غدا السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءًا ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل للمواجهات الأفريقية .