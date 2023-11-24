الأهلي يهزم الاتحاد ويصطدم بسموحة في نهائي دوري مرتبط السلة

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-85 في مباراة ماراثونية في دوري المرتبط للسلة.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس بإياب الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ورغم التأخر في النتيجة معظم فترات المباراة، إلا أن «رجال سلة الأهلي» نجحوا في العودة وتحقيق فوز مستحق للغاية في الوقت الإضافي بنتيجة ٨٥-٧٩، ليحجز الفريق مقعده في المباراة النهائية.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بما قدمه اللاعبون من أداء مميز ومردود بدني ساهم في العودة بالنتيجة والتأهل إلى النهائي.

وكان فريق شباب الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بأولى مواجهتي الإياب بنتيجة 63 – 57.

وكان الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما تخطى الزمالك في دور الـ8، بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب، بينما صعد الاتحاد السكندري إلى دور قبل النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز على الجزيرة في دور ربع النهائي في حين اقتنص سموحة بطاقة الصعود إلى نهائي دوري المرتبط على حساب سبورتنج بعد أن انتهت مباراتهم 91-86.