الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق يطالب برحيل معلول والسولية وديانج

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، على احتمالية رحيل علي معلول وعمرو السولية، عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة إذا لم يثبت موديست نفسه".
وتابع: " علي معلول وعمرو السولية قدما الكثير للأهلي خلال السنوات الأخيرة، ويجب تقديم الشكر لهما وتكريمهما بمثل ما حدث مع وليد سليمان ومحمد شوقي".
وواصل: "كولر لن يستفيد من السولية إلا في 50 دقيقة فقط من كل مباراة، ولهذا أفضل توجيه الشكر له".
وعن احتمالية رحيل أليو ديانج، قال الحديدي: "أوافق، خاصة وأن الأهلي يمتلك من 3 إلى 6 لاعبين في مركز أليو ديانج، لذلك رحيل ديانج لن يؤثر على الأهلي في ظل وجود بدائل تستطيع تعويضه.

الجريدة الورقية