نجم الأهلي السابق يطالب برحيل معلول والسولية وديانج
تحدث عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، على احتمالية رحيل علي معلول وعمرو السولية، عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة إذا لم يثبت موديست نفسه".
وتابع: " علي معلول وعمرو السولية قدما الكثير للأهلي خلال السنوات الأخيرة، ويجب تقديم الشكر لهما وتكريمهما بمثل ما حدث مع وليد سليمان ومحمد شوقي".
وواصل: "كولر لن يستفيد من السولية إلا في 50 دقيقة فقط من كل مباراة، ولهذا أفضل توجيه الشكر له".
وعن احتمالية رحيل أليو ديانج، قال الحديدي: "أوافق، خاصة وأن الأهلي يمتلك من 3 إلى 6 لاعبين في مركز أليو ديانج، لذلك رحيل ديانج لن يؤثر على الأهلي في ظل وجود بدائل تستطيع تعويضه.