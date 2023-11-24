"الصحة الفلسطينية" تؤكد تواجد الجيش الإسرائيلي بمستشفى الشفاء حتى الآن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن المستشفيات في قطاع غزة لا يتوفر فيها أي مقومات صحية بشكل عام.

وقال القدرة - في تصريح لقناة العربية "الحدث" - "إن الجيش الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن" .. مشيرا إلى أنه اقتحم المستشفى الإندونيسي في سيناريو متكرر لما حدث في مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل إحدى المصابات واعتقال ثلاثة جرحى آخرين في المستشفى الإندونيسي، وأرهب الموجودين وسط إطلاق نار كثيف ، مرجحا أن تكون القوات الإسرائيلية متمركزة في محيط المستشفى وليس في داخله.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية على أن المستشفيات في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تعاني من انهيار تام، حيث أضحت مستشفيات الشفاء والإندونيسي وغيرها ثكنات عسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بتعرض محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه، لقصف طيران ومدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.

وقصف الطيران الإسرائيلي وفق الوكالة المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.

وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس: "تعرض أجزاء في المستشفى الإندونيسي لقصف، وهناك خوف على حياة المرضى والأطباء".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاحتراق مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي.

وصعّد الجيش الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء القطاع قبل ساعات قليلة من بدء سريان هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.

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