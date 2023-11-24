موعد مباراة طلائع الجيش وفاركو الودية

يواجه الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش نظيره فاركو فى المباراة الودية التي ستجمع بينهما استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتقام مباراة طلائع الجيش وفاركو مساء اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة.

وخاض طلائع الجيش خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري مواجهتين وديتين الأولي أمام الهلال الليبى وأنتهت بفوز كتيبة عبدالحميد بسيوني بثلاثة نظيفة ، ثم حقق الطلائع الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

موعد مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الطلائع بنظيره الجونة مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري نايل للموسم الحالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش والجونة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الطلائع المركز السابع متساويا مع إنبى فى عدد النقاط فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين .