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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يواجه فاركو ودياً إستعداداً لإستئناف الدوري

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش

يخوض فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة مباراة ودية أمام نظيره فاركو على ملعب ستاد الرياضة العسكري إستعداداً لإستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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ويسعى طلائع الجيش تحت قيادة مديره الفني عبد الحميد سبسيوني للإطمئنان على عناصر الفريق قبل مواجهة الجونة.

وكان الطلائع قد فاز على الهلال الليبي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد اللقاء تألق الثنائي موسى دياوارا وكريم طارق بعد نجاحهما في تسجيل هدفين للفريق بينما سجل محمد هاني الهدف الثالث.

وتُقام مباراة طلائع الجيش والجونة مساء الخميس المقبل على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

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