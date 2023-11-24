اليوم.. سيدات طائرة الأهلي يواجهن الاتحاد في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نظيرتهن في فريق الاتحاد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب المدير الفني إبراهيم فخر الدين، على بعض الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وأكدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات أن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وهناك حالة تركيز داخل الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق البطولات.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الواي في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري.