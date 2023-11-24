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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. سيدات طائرة الأهلي يواجهن الاتحاد في الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نظيرتهن في فريق الاتحاد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.
وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب المدير الفني إبراهيم فخر الدين، على بعض الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وأكدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات أن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وهناك حالة تركيز داخل الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق البطولات.
وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الواي في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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