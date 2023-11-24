الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن .. والقناة الناقلة

النصر
النصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الأخدود مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة النصر والأخدود


تقام مباراة النصر والأخدود في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والأخدود 


تذاع مباراة النصر والأخدود عبر قناة SSC الناقل الحصري لمباريات دوري روسن لموسم 2023-2024 بتعليق الثنائي محمد حسين وعبد الله والغامدي.

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

 

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