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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمباراة الأخدود في دوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يواجه الفريق الكروي بنادي النصر نظيره فريق الأخدود مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل النصر المتوقع 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - محمد آل فتيل - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: فوفانا - أوتافيو - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب - تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

يعاني فريق النصر من غياب عدة عناصر بسبب الإصابة ولعدم الجاهزية الفنية، والتي ستجعل الفريق يخسر عدد من العناصر الأساسية والتي تشارك باستمرار في لقاء الاخدود.

وتأكد قبل قليل غياب اللاعب عبدالله الخيبري عن مواجهة النصر ضد الأخدود لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى إيمريك لابورت المدافع الإسباني والذي يستكمل مراحل علاجة ليكون جاهز للمواجهة المقبلة أمم بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا.

في حين يغيب اللاعب نواف بوشل للإصابة أيضًا، مع احتمالية غياب ساديو ماني عن مواجهة الجمعة لحصولة على راحه من الجهاز الفني حتى لا يتعرض لبطاقة صفراء ثالثة وغيابه عن ديربي الرياض أمام الهلال.

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