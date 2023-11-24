الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال في أوكرانيا إلى 1658 قتيلًا ومصابًا

أوكرانيا
أوكرانيا

منذ بداية الحرب الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي، قتل 510 أطفال وأُصيب 1148 آخرين، وفقًا لما أكده مكتب المدعي العام الأوكراني.

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وقال مكتب المدعي العام في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنه حتى اليوم 23 نوفمبر، تأثر أكثر من 1658 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 510 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1148 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ304 حالات وفي كييف 139 حالة وفي خيرسون 139 حالة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

 

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