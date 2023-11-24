أوكرانيا تقصف 11 منطقة تمركز للقوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية قصفت 11 منطقة تمركز فيها أفراد تابعون للجيش الروسي وأسلحته ومعداته العسكرية كما ضربت مستودع للذخيرة ونظام دفاع جوي تابع للجيش الروسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن وحدتان من القوات الصاروخية ضربت ثلاث مجموعات من القوات البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ومركز قيادة ومستودع ذخيرة ونظام دفاع جوي وأربع وحدات مدفعية معادية.

وأشار البيان أن القوات الروسية لا تتوقف في اتجاه أفدييفكا، وبدعم من الطيران، عن محاولات تطويق أفدييفكا في حين صدت قوات الدفاع الأوكرانية 20 هجومًا في هذا القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ففي منطقة مسئولية التجمع العملياتي والاستراتيجي للقوات في تافريا، يواصل الروس محاولات تطويق أفدييفكا بينما يحتفظ الجنود الأوكرانيون بالدفاع بقوة، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحتلين.

وتابع البيان أن يوم أمس شهد 64 اشتباكا قتاليا؛ ففي الإجمالي، شن الجيش الروسي غارتين صاروخيتين و42 غارة جوية و53 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات والمستوطنات الأوكرانية، وأسفرت الهجمات الروسية عن سقوط ضحايا من المدنيين فضلا عن تعرض المباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية للضرر والدمار.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة لجيش أوكرانيا، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت ثلاث طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته "يوكرين فورم" - أن الجيش الروسي هاجم بثلاث طائرات قتالية بدون طيار من طراز شاهد انطلقت من الاتجاه الجنوبي الشرقي؛ ولكن تم تدميرها بواسطة قوات ووسائل القوات الجوية.

وأوضح البيان أنه تم تعزيز نشاط قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في اتجاه ستاروكوستيانتينيفكا بمنطقة عمليات خميلنيتسكي للتصدي لأي هجمات روسية.

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