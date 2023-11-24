اليوم.. بيراميدز يواجه مازيمبي في قمة مثيرة بدوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد الدجفاع الجوي لمتابعة المواجهة القوية بين فريقي بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز والبدء بشكل قوي في أولى مشاركاته بالبطولة الأقوى على مستوى القارة السمراء.

ونجح بيراميدز في التأهل لدور المجموعات بعد تخطيه عقبة الجيش الرواندي بالتعادل السلبي خارج ملعبه، قبل أن يحقق إنتصاراً عريضاً في القاهرة بسداسية مقابل هدف.

ويتواجد بيراميدز على رأس المجموعة الأولى بجانب مازيمبي ونواذيبو الموريتاني وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز و مازيمبي الكونغولي على قنوات بي ان سبورت عبر البث المشفر الفضائي الحي ، فيما ينتقل قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي الفضائي مجاني .

قائمة بيراميدز لمباراة مازيمبي الكونغولي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.