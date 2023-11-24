الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علي الحجار يكشف أسرارًا جديدة مع محمود سعد في "سولد أوت" الليلة

الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد و الفنان علي الحجار

يستضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامجه سولد أوت، الفنان علي الحجار، وذلك اليوم في تمام التاسعة مساءً على قناة cbc.

يكشف الحجار خلال الحوار لأول مرة عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص مشواره الفني والمُعاناة التي مرّ بها والده الموسيقار إبراهيم الحجار، في بداية رحلته.

يقدم علي الحجار خلال الحلقة باقة من أعماله الشهيرة، أبرزها: مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، أنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي.

 

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