مفيدة للقلب والهضم.. فوائد شاي الخيار بالنعناع

شاي الخيار بالنعناع سهل الصنع، ومذاقه رائع، وله فوائد صحية عديدة فيما يلي بعض من أبرز مزاياها.

بدلا من القهوة في الصباح

القهوة قد تسبب آثار جانبية ضارة بدلًا من ذلك، اشربي كوبًا كبيرًا من شاي الخيار والنعناع في الصباح لتبدأ يومك بصحة ونشاط.

علاج لعسر الهضم

يعد النعناع خيارًا جيدًا لتخفيف اضطرابات المعدة بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا كوب من الشاي محلي الصنع مع الخيار والنعناع بعد الأطعمة الحارة أو الدهنية سيحمي المعدة.

مقوي للمناعة

الخيار هو مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يشارك في جهاز المناعة وبالتالي، فإن شرب شاي الخيار والنعناع بانتظام سيقوي جهاز المناعة لديك ويساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وشبابها.

جيد للقلب

أظهرت الدراسات أن الخيار يساعد في التحكم في ضغط الدم وكذلك مستويات الكوليسترول في الدم وهذا يعني أن شرب شاي الخيار والنعناع بانتظام يمكن أن يمنع أمراض القلب.

بارد وجديد

يعد هذا الشاي محلي الصنع مشروبًا منعشًا صحيًا خلال الأشهر الحارة يمكن أن يحافظ على رطوبة الجسم ويمنعه من ارتفاع درجة الحرارة