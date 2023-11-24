القرفة مفيدة لمرضى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.. طبيبة تشرح

القرفة هي نوع من التوابل القديمة التي تم جمعها من أغصان الأشجار من جنس القرفة، وتعد القرفة الآن ثاني أكثر التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود في الولايات المتحدة وأوروبا كتوابل، يتم استخدامه إما في شكل مسحوق أو كامل، على شكل قطع من اللحاء وقد تم تقدير خصائصها الطبية منذ آلاف السنين.

وملعقة صغيرة فقط من القرفة المطحونة مليئة بالمواد المغذية، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات K و A"، كما تقول خبيرة التغذية إيلينا أريفينا لـ MedicForum.

يمكن استهلاك عود القرفة بعدة طرق، تضيف القرفة بحد ذاتها نكهة رائعة إلى الأطباق أو الصلصات أثناء عملية الطهي حيث يتم إضافة القرفة المطحونة بانتظام أو رشها فوق مجموعة متنوعة من الأطباق والأطعمة مثل المخبوزات والحلويات والأطباق المالحة والمشروبات.

وهناك سجلات تشير إلى استخدام القرفة كدواء منذ العصور القديمة في مصر، عندما كانت سلعة نادرة لا يستخدمها إلا أعلى المستويات في المجتمعات القديمة.

القرفة غنية بمضادات الأكسدة القوية

يدرك المجتمع الآن أن القرفة غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي جسم الإنسان من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، بما في ذلك البوليفينول.

وتقول أخصائية التغذية: "لقد وجدت إحدى الدراسات أن إضافة القرفة يمكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم مع تقليل مستويات العلامات التي يستخدمها العلماء لقياس الالتهاب".

وقد ربطت دراسات أخرى القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن إضافة ما لا يقل عن 1.5 جرام من القرفة يوميًا يساعد في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ وسكر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي.

ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي هي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قدرة القرفة على خفض مستويات السكر في الدم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وأظهرت الأبحاث أن القرفة يمكن أن تقلل من كمية السكر التي تدخل مجرى دم الشخص بعد تناول الوجبة عن طريق التأثير على العديد من الإنزيمات الهضمية، مما يبطئ تحلل الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي البشري.

قد تحاكي المركبات الموجودة في القرفة أيضًا عمل الأنسولين، مما يحسن امتصاص السكر في الخلايا.

تشرح أريفينا: "قد تساعد القرفة في تقليل مقاومة الأنسولين، وهي السمة المميزة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. إن تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين مهمان لأن الأنسولين هو أحد الهرمونات الرئيسية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي واستخدام الطاقة".