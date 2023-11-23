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الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبة منتخب المصارعة سمرة حمزة بحفل زفافها

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا، التهنئة القلبية والتبريكات إلي لاعبة منتخبنا الوطني للمصارعة سمر حمزة، بحفل زفافها.


وقال الدكتور أشرف صبحي خلال مكالمته مع سمر حمزة: "كل التهاني القلبية بحفل الزفاف، وخالص الأمنيات بحياة زوجية سعيدة ومليئة بالنجاح والسعادة والتفاهم، ومستقبلًا مشرقًا معًا، وأن ينعم الله عليكما بالتوفيق والرزق، وأن يجعل حياتكما مليئة بالازدهار والنجاح".


يذكر أن بطلة منتخبنا في المصارعة، قد تصدرت التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول.

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