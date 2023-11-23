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الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شتاء قارس يهدد الفلسطينيين في غزة (فيديو)

أمطار غزة
أمطار غزة

بات الحديث عن فصل الشتاء يحمل المزيد من المخاوف والمعاناة لدى سكان غزة، وعقب سقوط الأمطار قبل أيام على القطاع، أعلنت "الأونروا" أن الملاجئ لا يمكن العيش فيها. 

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وقالت منظمة الصحة العالمية، أن المخاطر الصحية في القطاع الفلسطيني تتزايد، وذلك مع برودة الجو، وعدم توافر أبسط احتياجات التدفئة. 

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن جميع سكان غزة بلا استثناء أي حوالي مليوني شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، والذي أشار، في بيان، إلى أن التصعيد الحاد للنزاع في غزة وضع جميع السكان في ظروف وصفها باليائسة والكارثية.

وقف الأعمال العدائية  في غزة ضرورة

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى وقف الأعمال العدائية والوصول الآمن للإمدادات الغذائية والوقود، ليتمكن من القيام بعملياته داخل غزة بأسرع ما يمكن، خصوصا أن النظم الغذائية في حالة انهيار حسب وصفه. 

كان سكان غزة يمنون النفس بوصول مزيد من قوافل الإغاثة مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، حتى لو لأيام قليلة يلتقطون خلالها أنفاسهم، ويلملمون جراحهم، لكن تفاصيل اللحظات الأخيرة أجلت فرحتهم حتى إن كانت مؤقتة.

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