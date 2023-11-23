الرئيس الفلسطيني يرفض التهجير من غزة أو الصفة الغربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال استقبال الريس الفلسطيني برام الله رئيسي الوزراء الاسباني والبلجيكي.

غزة جزء من الدولة

وأكد الرئيس ابومازن علي انه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، مشددا علي أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وقال ابومازن أيضا :"لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".

وختم الرئيس الفلسطيني قائلا : "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال.