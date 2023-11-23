قصف الأهرامات بالمدافع.. جدل بسبب فيلم نابليون وهجومه على مصر

أثار فيلم نابليون الأمريكي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بسبب هجومه على مصر أثناء الفيلم خلال الحملة الفرنسية.

دور العرض السينمائية استقبلت الفيلم الأمريكى Napoleon للمخرج العالمى ريدلى سكوت، والذى تناول جانبًا من السيرة الذاتية للقائد الفرنسى نابليون بونابرت، ويجسد شخصيته الممثل جواكين فينيكس.

الممثل جواكين فينيكس هو ذاته الحاصل على أوسكار قبل عامين عن دوره في فيلم الجوكر الذي أثار الجدل أيضًا حينها.

وقال ريدلى سكوت مخرج فيلم نابليون: الفيلم ملحمة مليئة بالإثارة، لا يمكن الفوز في المعركة دون القليل من الاستراتيجية.

وضم الفيلم مشاهد لقصف الجيش الفرنسى للأهرامات وتمثال أبوالهول، خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801)، وهى المشاهد التي ضمتها معركة إمبابة أو الأهرامات كما عُرفت تاريخيًّا في 21 يوليو عام 1798 بين المماليك بقيادة مراد بك وإبراهيم بك، وجيوش الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وانتهت بهزيمة ساحقة للمماليك، وفقًا لما ورد في كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للمؤرخ عبدالرحمن الجبرتى.