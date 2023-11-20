موعد طرح فيلم " نابليون " بدور العرض المصرية

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "نابليون" والذي يقوم ببطولته الفنان العالمي خواكين فينيكس، عن موعد طرحه في السينمات المصرية، من المفترض اطلاقه يوم 22 من نوفمبر الجاري في السينمات المصرية .

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم "نابليون" عن بوستر دعائى جديد للفيلم، والذى يتصدر النجم العالمى خواكين فينيكس أمام أبو الهول.

فيلم نابليون

ويقدم خواكين فينيكس صاحب رائعة فيلم "الجوكر" ضمن أحداث الفيلم دور الإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت فى فترة وجوده بمصر.

ويتناول للفيلم محاولة نابليون بونابرت لغزو العالم، بالإضافة لتناول علاقته بـ "جوزفين"، التي تجسدها النجمة فينيسا كيربي

أحداث فيلم "نابليون"

وتعتبر قصة حب نابليون بونابرت وجوزفين دي بوهارنيه من أشهر قصص الحب في التاريخ الحديث، لكن ما تم التركيز عليه في هذه القصة قصص خيانته لها، لكن فيلما بريطانيا جديدا سيقلب موازين هذه المعادلة.

فيلم "نابليون" من إخراج ريدلي سكوت ومن تأليف ديفيد سكاربا، ويشارك في التمثيل إدوارد فيلابونات، ويوسف كيركور، وماثيو نيدام، وطهار رحيم، ودافيد توشي، وآنا مون وغيرهم.

حصد فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت، على تصنيف Rبسبب محتواه، الذي يتضمن مشاهد دموية عنيفة، بجانب عدد من المشاهد الخارجية.