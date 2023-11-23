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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 126 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إزالة 126 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ، في 5 مراكز بالمحافظة خلال اليومين الماضيين ،  وذلك ضمن حملات الوحدات المحلية .

 

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ، داخل مراكز وقرى المحافظة ، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها من التبوير أو البناء ، وفي هذا الإطار ، تابع اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية.

 

حيث تمكنت الوحدات المحلية في مراكز ( المنيا و العدوة وديرمواس ) ، من إزالة 42 حالة تعدِِ منها،  22 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ، في 3 قرى شملت ، ( نزلة حسين، بنى أحمد الغربية، صفط الخمار) ، و بحى غرب مدينة المنيا ، وفي مركز العدوة ، تم إزالة 15 حالة تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقريتي  ، البجهور ، و بالمدينة، إلى جانب إزالة  5 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية ، بمجلس قروى بنى حرام في مركز ومدينة ديرمواس .

 

وفى مركزى ، مطاى ، وبنى مزار ، تم إزالة 84 حالة تعدِِ منها،  15 حالة بحى غرب مدينة مطاى، و69 حالة بقرى ، ( شلقام و الجرنوس و ساقولا و صندفا و الحسينية و أبو جرج ) ، وحى شرق وغرب مدينة بنى مزار .

الجريدة الورقية