إزالة 126 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إزالة 126 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ، في 5 مراكز بالمحافظة خلال اليومين الماضيين ، وذلك ضمن حملات الوحدات المحلية .

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ، داخل مراكز وقرى المحافظة ، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها من التبوير أو البناء ، وفي هذا الإطار ، تابع اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية.

حيث تمكنت الوحدات المحلية في مراكز ( المنيا و العدوة وديرمواس ) ، من إزالة 42 حالة تعدِِ منها، 22 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ، في 3 قرى شملت ، ( نزلة حسين، بنى أحمد الغربية، صفط الخمار) ، و بحى غرب مدينة المنيا ، وفي مركز العدوة ، تم إزالة 15 حالة تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقريتي ، البجهور ، و بالمدينة، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية ، بمجلس قروى بنى حرام في مركز ومدينة ديرمواس .

وفى مركزى ، مطاى ، وبنى مزار ، تم إزالة 84 حالة تعدِِ منها، 15 حالة بحى غرب مدينة مطاى، و69 حالة بقرى ، ( شلقام و الجرنوس و ساقولا و صندفا و الحسينية و أبو جرج ) ، وحى شرق وغرب مدينة بنى مزار .